Радимов: снимаю шляпу перед «Спартаком». Признаю, что был неправ

«Я снимаю шляпу перед “Спартаком”. Признаю, что был неправ, говоря такое, потому что я так считал. Браво, “Спартак”! Более того, если бы Игнатов забил в концовке, то я бы вообще не пришел в студию», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».