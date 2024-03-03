Радимов: снимаю шляпу перед «Спартаком». Признаю, что был неправ

«Я снимаю шляпу перед “Спартаком”. Признаю, что был неправ, говоря такое, потому что я так считал. Браво, “Спартак”! Более того, если бы Игнатов забил в концовке, то я бы вообще не пришел в студию», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.