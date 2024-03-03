Матч «Динамо» — «Локомотив» и еще две игры завершат программу 19-го тура РПЛ

Среди воскресных матчей больше всего привлекает игра между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 16:30 мск. Команды находятся рядом в турнирной таблице, «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице, железнодорожники с 31 очком находятся на пятой строчке. Встреча первой части чемпионата России между командами завершилась нулевой ничьей. «Динамо» не проигрывает на протяжении девяти матчей, беспроигрышная серия железнодорожников составляет пять встреч.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 3.03.2024, 16:30 Динамо - Локомотив -

«Динамо» не совершило трансферов в зимнее окно, однако подойдет к возобновлению сезона почти с полной обоймой. Как рассказал главный тренер бело-голубых Марцел Личка, он не сможет рассчитывать в матче с «Локомотивом» только на Станислава Бессмертного.

«Локомотив» был активнее зимой в плане приобретений. К клубу присоединился французский защитник Жерзиньо Ньямси, перешедший из «Страсбура», также железнодорожники договорились о переходе нападающего Никиты Салтыкова из самарских «Крыльев Советов», однако футболист присоединится к команде только после завершения сезона. Также состав «Локомотива» пополнил боснийский нападающий Саид Хамулич, который перешел в московский клуб из «Тулузы» на правах аренды.

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов считает, что команде тяжело будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

«Я думаю, что, наверное, тяжело будет бороться за чемпионство, но за место в тройке оно поборется, — сказал Семшов ТАСС. — С другой стороны, все возможно, семь очков “Зенит” отыгрывал, тем более команды будут еще между собой играть, все будет зависеть от того, насколько стабильно команды пройдут эту часть. У каждой команды и есть, и нет признаков чемпионства — кто борется за чемпионство, тот более стабилен, все-таки наши команды не так стабильно играли, теряли очки там, где никто не предполагал».

По мнению бывшего игрока «Локомотива» и «Динамо» Дмитрия Булыкина, обе команды будут играть аккуратно.

«Первый матч после зимнего перерыва всегда непростой, а здесь сразу дерби, — сказал Булыкин ТАСС. — Думаю, будет хорошая, аккуратная игра, обе команды будут играть на результат, поэтому много голов не будет. Мне кажется, будет ничья».

«Динамо» в последний раз побеждало «Локомотив» на своем поле 8 ноября 2020 года, тогда бело-голубые оказались сильнее со счетом 5:1. Последняя встреча команд на «ВТБ-Арене» завершилась победой железнодорожников со счетом 4:2.

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