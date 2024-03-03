Зарема назвала семь основных претензий к новому руководству «Спартака»

По мнению Заремы на март 2024 года «Спартак» имеет следующие проблемы: поле домашнего стадиона не готово; конфликт с капитаном команды Георгием Джикией; Квинси Промес не с командой; тренер Гильермо Абаскаль «кидает» команду в самой сложной принципиальной игре сезона с «Зенитом»; в медиаполе «Спартак» перестал быть дерзким, смелым, а стал лишь филиалом пресс-службы Лукойла; благотворительный фонд «Спартак детям» закрыт, а новый не создан до сих пор; простили долги Шамилю Газизову по всем выигранным судам.