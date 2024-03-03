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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:25 (мск), источник: Газета.Ру

Зарема назвала семь основных претензий к новому руководству «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в интервью Metaratings.ru раскритиковала новое руководство красно-белых.

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По мнению Заремы на март 2024 года «Спартак» имеет следующие проблемы: поле домашнего стадиона не готово; конфликт с капитаном команды Георгием Джикией; Квинси Промес не с командой; тренер Гильермо Абаскаль «кидает» команду в самой сложной принципиальной игре сезона с «Зенитом»; в медиаполе «Спартак» перестал быть дерзким, смелым, а стал лишь филиалом пресс-службы Лукойла; благотворительный фонд «Спартак детям» закрыт, а новый не создан до сих пор; простили долги Шамилю Газизову по всем выигранным судам.

«Сезон еще не закончен, все чаще возникает мысль: “А тем ли мы оставили клуб?” — заявила Салихова.

2 марта «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. Команда Абаскаля отстает от лидера, «Краснодара», на восемь баллов.

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