Мележиков удивился решению Абаскаля улететь из Санкт-Петербурга

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— Вас удивило решение Абаскаля улететь в Москву за несколько часов до начала игры?

— Очень! И первое впечатление у меня было очень негативное: все едут за командой, а тренер от команды. Но если это было сделано по согласованию с руководством, и команда на предматчевом сборе в отеле это одобрила или хотя бы не была против, то, думаю, ничего страшного в этом нет.

Поехал на базу на фарт, наверное. Это распространено среди тренеров. Тем более, что с командой после отеля он смог бы увидеться фактически только в самолете. И здесь очень важно было, чтобы для игроков это не было неожиданностью. Судя по игре и самоотдаче игроков, все хорошо.