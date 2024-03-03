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10:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мележиков удивился решению Абаскаля улететь из Санкт-Петербурга

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» отреагировал на решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля улететь из Санкт-Петербурга за несколько часов до начала матча 19-го тура РПЛ против «Зенита», чтобы посмотреть игру на базе клуба.

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— Вас удивило решение Абаскаля улететь в Москву за несколько часов до начала игры?

— Очень! И первое впечатление у меня было очень негативное: все едут за командой, а тренер от команды. Но если это было сделано по согласованию с руководством, и команда на предматчевом сборе в отеле это одобрила или хотя бы не была против, то, думаю, ничего страшного в этом нет.

Поехал на базу на фарт, наверное. Это распространено среди тренеров. Тем более, что с командой после отеля он смог бы увидеться фактически только в самолете. И здесь очень важно было, чтобы для игроков это не было неожиданностью. Судя по игре и самоотдаче игроков, все хорошо.

Встреча завершилась ничьей (0:0). Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.

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