«Факел» анонсировал матч с «Пари НН» в стиле «Терминатора»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-3001581&hd=2&id=456243979&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В преддверии этого противостояния пресс-служба воронежского клуба опубликовала видеоанонс в стиле фильма 1991 года «Терминатор 2: Судный день».

В этом видеоролике французский новичок «Факела» Райан Сенхаджи играет роль Терминатора. Он заходит в нижегородский бар, где сканирует посетителей и картонную фигуру капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука. В конце Сенхаджи говорит: «Нам нужны три очка!».