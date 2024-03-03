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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Факел» анонсировал матч с «Пари НН» в стиле «Терминатора»

Сегодня, 3 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между командой «Пари Нижний Новгород» и «Факелом».

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В преддверии этого противостояния пресс-служба воронежского клуба опубликовала видеоанонс в стиле фильма 1991 года «Терминатор 2: Судный день».

В этом видеоролике французский новичок «Факела» Райан Сенхаджи играет роль Терминатора. Он заходит в нижегородский бар, где сканирует посетителей и картонную фигуру капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука. В конце Сенхаджи говорит: «Нам нужны три очка!».

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Игра начнётся в 14:00 мск.

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