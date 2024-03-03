«Поступок Абаскаля необъясним. Если бы я был игроком “Спартака”, то находился бы в шоке от ситуации». Интервью Быстрова

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» подвел итоги матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1) 02 мар 19:30 Зенит — Спартак 0:0.

— Какое первое впечатление от матча?

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 2.03.2024, 19:30 Зенит 0 Спартак 0

— Честно, не увидел, чтобы кто-то хотел забрать три очка. Было много борьбы, был накал. Но считаю, если «Зенит» играет дома, то он должен действовать агрессивно, больше атаковать и создавать голевых моментов. Слишком много было розыгрышей через вратаря, то есть вдали от чужих ворот. После 60-й минуты ты должен больше поддавать и простреливать. А этого не хватило в конце. Команда не наиграла на победу, а «Спартак» наиграл на ничью.

— Кто потерял два очка в этом матче — «Зенит» или «Спартак»?

— «Зениту» очень повезло, что «Краснодар» потерял очки в матче против «Рубина», сыграв 1:1. А если говорить про «Спартак», если они хотят двигаться дальше, бороться за топ-3, то тоже должны побеждать. Но «Зенит» трудно обыграть, особенно дома.

— Ничья — это закономерный результат?

— Считаю, что никто не заслужил три очка. Счет закономерен, счет на табло. Не было такого, чтобы кто-то кого-то переиграл и был на голову сильнее.

— В адрес «Спартака» было много критики, но команда справилась с ней, не проиграла. Означает ли, что клуб готов бороться за высокие места?

— Делать далеко идущие выводы не стоит. «Спартак» смог настроиться на «Зенит», плюс это первый матч в 2024 году. Смогут ли красно-белые в каждом матче выходить так — вопрос, на который нам предстоит скоро получить ответ.

— Одна из причин критики «Спартака» — это решение главного тренера Гильермо Абаскаля уехать смотреть игру на базе в Москве. Какое мнение у вас на этот счет?

— Для меня этот поступок необъясним. Даже смотря матч из ложи стадиона, можно увидеть намного больше, чем по телевизору. Можно анализировать и делать корректировки по ходу матча, так как видишь всех игроков. Плюс ты замечаешь, как запасные разминаются и ведут себя, это очень важно, когда тренер хочет изменить что-то в матче. Все видели, как Соболев отреагировал на замену, какие эмоции показал тренерскому штабу и ушел сразу же в раздевалку. Будь главный тренер хотя бы в ложе, нападающий так бы не поступил.

— То есть для вас такое поведение тренера неприемлемо?

— Думаю, что главный тренер не прав! Если бы я был игроком «Спартака», то находился бы в шоке от ситуации. Были случаи, когда у нас в «Зените» тренера дисквалифицировали. Но он был с нами, летел на выездные матчи и находился непосредственно с командой.

— Такое поведение Абаскаля может послужить поводом для увольнения?

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— Такое решение должно принимать руководство «Спартака». Что они позволяют тренеру, что входит в рамки дозволенного. Если бы у клуба был сильный руководитель, то он сказал бы: «Ты чего? Ты остаешься с командой! И точка!» Значит, в «Спартаке» нет сильного руководителя, который бы сказал эти слова испанцу, который бы смог взять ответственность на себя и принять такое решение. Руководство, наверное, знало о таком развитии событий, билеты на самолет покупают же заранее.

— Вернемся к поведению Александра Соболева после замены…

— По его эмоциям было все понятно. Очевидно, что Соболев хотел доиграть матч до конца. Хотя мне кажется, что тренерский штаб опоздал с заменой. Игнатьев должен был выйти на поле намного раньше. И повторюсь: если бы Абаскаль во время матча находился бы на стадионе, то Соболев так не отреагировал бы на замену. Нападающий поступил неправильно в этом эпизоде.

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— Как вам тренерские перестановки Сергея Семака по ходу матча?

— Если «Зенит» не выиграл, значит, они не сработали. Сыграли по схеме 4−3−3, но все равно мало создавали моментов. Первые пятнадцать минут провели хорошо, а потом «Спартак» выровнял игру. Матч решили нереализованные моменты, забей одна из команд мяч, тогда игра была бы совершенно другой.

— Что можете сказать о Педро, который дебютировал за «Зенит»?

— За те двадцать минут, что он вышел на поле, ничего не показал. Меня ни один из новичков в принципе не впечатлил. Если говорить про защитника Нино, то в обороне была мало работы сегодня.

— У «Зенита» было в стартовом составе восемь легионеров. То есть Семаку, делая замены, нужно было не только думать об усилении игры, но и о лимите на иностранцев.

— Это проблема тренерского штаба, которую им приходится решать по ходу матчей. Мне абсолютно все равно, что в «Зените» в стартовом составе восемь легионеров, меня это не удивляет. Руководство решило сделать ставку на легионеров, всем это понятно.

— Учитывая нынешнее состояние «Зенита» и результат в матче со «Спартаком», они станут чемпионами России в этом сезоне?

— «Зенит» борется за чемпионство и будет за него бороться до конца. «Краснодар» тоже не впечатлил в матче против «Рубина». Видно было, что нынешнему лидеру чемпионата не хватало лидеров. Но делать какие-то выводы о возможном чемпионстве «Зенита» сейчас нет смысла. Поживем — увидим, что будет после тридцатого тура РПЛ.