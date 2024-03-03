Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
Факел
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
15:00
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Бернли
Борнмут
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Гранада
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Родина
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Локомотив
Футбол. Первая лига
16:30
Арсенал
Черноморец
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Гавр
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Байер
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Алания
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Бетис
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Лорьян
Футбол. Зарубежный
19:30
Хоффенхайм
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2.03
Зенит
Спартак
00
2.03
Ахмат
Урал
10
2.03
Краснодар
Рубин
11
2.03
ЦСКА
Оренбург
11
1.03
Ростов
Крылья Советов
20
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Сегодня, 3 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между командой «Пари Нижний Новгород» и воронежским «Факелом».

Пари Нижний Новгород
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Кучаев, Марадишвили, Ермаков, Майга, Боселли.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Аппаев.

В данный момент нижегородцы находятся на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 18 проведённых матчах. Воронежцы располагаются на 11-й позиции с 21 очком после аналогичного количества встреч.

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
Медведев и Рублёв в шаге от русского финала!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь