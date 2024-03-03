«Пари НН» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

В данный момент нижегородцы находятся на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 18 проведённых матчах. Воронежцы располагаются на 11-й позиции с 21 очком после аналогичного количества встреч.