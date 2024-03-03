«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Паршивлюк, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Макаров, Бителло, Тюкавин.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.