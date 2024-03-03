«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
Сегодня, 3 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Локомотив».
Сегодня, 3 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Локомотив».
Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 16:30 мск.
Стартовые составы команд.
«Динамо»: Лещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Паршивлюк, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Макаров, Бителло, Тюкавин.
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков.
После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.
В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 0:0.