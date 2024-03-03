Угальде: «Аякс» и «Фейеноорд» не особо отличаются от «Зенита». Честно, не вижу большой разницы
Новичок «Спартака» Манфред Угальде заявил, что «Зенит» не отличается от нидерландских грандов.
Новичок «Спартака» Манфред Угальде заявил, что «Зенит» не отличается от нидерландских грандов.
Футболист перешел в московский клуб этой зимой из «Твенте». В субботу костариканец провел все 90 минут на поле в матче 19-го тура против петербуржцев (0:0).
— «Зенит» является сильнейшей командой в России последних лет. Насколько их уровень сопоставим с нидерландскими грандами, против которых ты играл в «Твенте»?
— Честно признаться, не вижу большой разницы, потому что «Зенит» сегодня играл хорошо, у них много качественных игроков. «Аякс» и «Фейеноорд» не особо отличаются от «Зенита».
Если сравнить с ПСВ, то они играют намного сильнее, потому что у них большая серия без поражений в этом сезоне была. Тяжело сравнить скорости и технику игроков в Нидерландах и России, но я не увидел большой разницы с «Зенитом», — цитирует Угальде Metaratings.ru.