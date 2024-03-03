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15:44 (мск), источник: Sport24

Угальде: «Аякс» и «Фейеноорд» не особо отличаются от «Зенита». Честно, не вижу большой разницы

Новичок «Спартака» Манфред Угальде заявил, что «Зенит» не отличается от нидерландских грандов.

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Футболист перешел в московский клуб этой зимой из «Твенте». В субботу костариканец провел все 90 минут на поле в матче 19-го тура против петербуржцев (0:0).

— «Зенит» является сильнейшей командой в России последних лет. Насколько их уровень сопоставим с нидерландскими грандами, против которых ты играл в «Твенте»?

— Честно признаться, не вижу большой разницы, потому что «Зенит» сегодня играл хорошо, у них много качественных игроков. «Аякс» и «Фейеноорд» не особо отличаются от «Зенита».

Если сравнить с ПСВ, то они играют намного сильнее, потому что у них большая серия без поражений в этом сезоне была. Тяжело сравнить скорости и технику игроков в Нидерландах и России, но я не увидел большой разницы с «Зенитом», — цитирует Угальде Metaratings.ru.

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