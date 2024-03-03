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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кучаев помог «Нижнему Новгороду» сыграть вничью с «Факелом» в РПЛ

Голевой пас Кучаева помог «Нижнему Новгороду» сыграть вничью с «Факелом» в РПЛ.

Пари Нижний Новгород
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Пари НН"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Нижний Новгород» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Кирилл Гоцук (64-я минута). Голевой передачей отметился Константин Кучаев, который дебютировал за команду в Российской премьер-лиге (РПЛ) после расторжения контракта с московским ЦСКА. У «Факела» мяч забил Вячеслав Якимов (23).

«Нижний Новгород» (25 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» (22) располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Нижний Новгород» 9 марта на выезде сыграет с казанским «Рубином», «Факел» 10 марта в Москве встретится со «Спартаком».

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