Кучаев помог «Нижнему Новгороду» сыграть вничью с «Факелом» в РПЛ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Нижний Новгород» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Кирилл Гоцук (64-я минута). Голевой передачей отметился Константин Кучаев, который дебютировал за команду в Российской премьер-лиге (РПЛ) после расторжения контракта с московским ЦСКА. У «Факела» мяч забил Вячеслав Якимов (23).