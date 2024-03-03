Кучаев помог «Нижнему Новгороду» сыграть вничью с «Факелом» в РПЛ
Голевой пас Кучаева помог «Нижнему Новгороду» сыграть вничью с «Факелом» в РПЛ.
Голевой пас Кучаева помог «Нижнему Новгороду» сыграть вничью с «Факелом» в РПЛ.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Нижний Новгород» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Кирилл Гоцук (64-я минута). Голевой передачей отметился Константин Кучаев, который дебютировал за команду в Российской премьер-лиге (РПЛ) после расторжения контракта с московским ЦСКА. У «Факела» мяч забил Вячеслав Якимов (23).
«Нижний Новгород» (25 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» (22) располагается на 11-й строчке.
В следующем туре «Нижний Новгород» 9 марта на выезде сыграет с казанским «Рубином», «Факел» 10 марта в Москве встретится со «Спартаком».