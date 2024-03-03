Команда Юрана продлила серию в РПЛ на глазах у Романцева. А у Кучаева — забавный ассист

Пари НН — Факел — 1:1, обзор матча 19-го тура РПЛ, видео голов, 3 марта 2024, Юран, Романцев, Ташуев, Гоцук | Источник: Чемпионат.com

Стартовый матч воскресной программы 19-го тура прошёл в Нижнем Новгороде. Там встретились команды двух Сергеев — Юрана и Ташуева.

Исходя из статистики, можно было предположить, что игра не будет результативной. И «Пари НН», и «Факел» забили по 15 мячей. Хуже результат только у «Сочи» (12 голов). К тому же нижегородский клуб пропустил 16 мячей, воронежский — 19. Это лучше, чем у большинства команд РПЛ, включая «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

Юран выпустил в стартовом составе сразу несколько новичков. В основе появились Никита Ермаков, Константин Кучаев и Константин Марадишвили. Ташуев, в свою очередь, доверил место в центре обороны легионеру Райану Сенаджи, а вернувшийся в «Факел» Роман Акбашев составил дуэт нападающих с Хызыром Аппаевым. Кстати, «Пари НН» оставил в резерве Николая Калинского, а гости — лучшего бомбардира Евгения Маркова.

По итогам первой половины «Пари НН» владел мячом 62% игрового времени. С каким счётом завершился тайм? 1:0 в пользу «Факела». Как часто бывает в подобных матчах, на помощь приходят стандарты. Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин справился с неприятным ударом Сенаджи, но на добивании первым оказался Вячеслав Якимов. Полузащитник «Факела» забил четвёртый мяч в этом розыгрыше РПЛ, три из них — на выезде. А гости больше не били в створ до перерыва.

Дальше — снова немного статистики. До этого матча «Пари НН» пропустил дома всего четыре мяча, два — в 1-м туре от «Зенита». В последний раз нижегородцев пробивали на их стадионе ещё в сентябре 2023 года — тогда это сделал «Оренбург». И вот теперь «Пари НН» снова пропустил, да ещё и на глазах Олега Романцева. В декабре 2023-го легендарный тренер занял пост советника генерального директора «Пари НН», а за игрой с «Факелом» наблюдал с трибун.

ОЛЕГ РОМАНЦЕВ НА ТРИБУНАХ СТАДИОНА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | Источник: Кадр из трансляции

На последних минутах первой половины Олега Ивановича могли порадовать шедевром. Хуан Босельи перекидывал Александра Беленова «парашютом», но вратарь остановил мяч на самой «ленточке». А южноамериканец исполнил сложный технической трюк — пробил через себя из-за пределов штрафной площади. Окажись мяч в сетке, это был бы гол-шедевр. А так — просто один из хайлайтов небогатой на события первой половины игры.

На то, чтобы отыграться, хозяевам потребовалось 19 минут после перерыва. И как же они это сделали? Правильно — после стандарта. Дмитрий Тихий выиграл верховое единоборство, а Константин Кучаев, возможно, сделал самую смешную голевую передачу в карьере. Экс-игрок ЦСКА не попал по мячу, и тот отскочил к Кириллу Гоцуку — капитан не простил соперника. Кстати, для защитника это первый гол в нынешнем сезоне. В прошлом он отличился три раза.

На последних минутах Никита Каккоев спровоцировал небольшую потасовку на поле. Он поставил подножку Маркову, что не понравилось Никите Моцпану. Игроки потолкались, до драки дело не дошло, а арбитр Владислав Безбородов показал каждому Никите по жёлтой карточке. Зрители голов больше не увидели, хотя Каккоев на последних секундах пробил головой с метра прямо во вратаря.

«Пари НН» продлил серию без поражений на домашней арене в РПЛ. Она уже насчитывает девять матчей, в этом сезоне в Нижнем из гостей побеждал только «Зенит». Любопытно, что пока что все матчи 19-го тура РПЛ получаются «низовыми» — ни в одном из них не забили больше двух мячей.