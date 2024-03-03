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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» победил столичный «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «бело-голубых» в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Бителло (12-я минута) и Денис Макаров (58). В составе железнодорожников мяч забил Рифат Жемалетдинов (85).

За «Локомотив» дебютировал в официальном матче французский защитник Жерзино Ньямси.

«Бело-голубые» не проигрывают в чемпионате на протяжении 10 матчей и с 35 очками занимают третье место в таблице РПЛ. Прервавший серию из пяти матчей без поражений «Локомотив» (31 очко) идет пятым. В следующем туре «Динамо» 9 марта примет грозненский «Ахмат», железнодорожники на следующий день сыграют дома с «Сочи».

Динамо
2:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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