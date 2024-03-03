«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «бело-голубых» в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Бителло (12-я минута) и Денис Макаров (58). В составе железнодорожников мяч забил Рифат Жемалетдинов (85).

«Бело-голубые» не проигрывают в чемпионате на протяжении 10 матчей и с 35 очками занимают третье место в таблице РПЛ. Прервавший серию из пяти матчей без поражений «Локомотив» (31 очко) идет пятым. В следующем туре «Динамо» 9 марта примет грозненский «Ахмат», железнодорожники на следующий день сыграют дома с «Сочи».