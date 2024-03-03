Алаев считает, что Промес не должен играть в России, если его вина будет доказана

«Пока дело не закрыто, идет апелляция, у нас презумпция невиновности, обвинять его не буду. Если человек совершил преступление, он не должен играть. Я не знаю, чем закончится апелляция. С другой стороны, есть право на работу, запретить играть мы не можем, мы будем следить внимательно», — сказал Алаев.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса — о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.