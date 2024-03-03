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19:09 (мск), источник: ТАСС

Алаев считает, что Промес не должен играть в России, если его вина будет доказана

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес не должен играть в России, если апелляцию стороны игрока по делу о контрабанде наркотиков не удовлетворят. Такое мнение журналистам высказал президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

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Источник: РИА "Новости"

«Пока дело не закрыто, идет апелляция, у нас презумпция невиновности, обвинять его не буду. Если человек совершил преступление, он не должен играть. Я не знаю, чем закончится апелляция. С другой стороны, есть право на работу, запретить играть мы не можем, мы будем следить внимательно», — сказал Алаев.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса — о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.

Промесу 32 года, в нынешнем сезоне он провел 21 матч в различных турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач. В общей сложности на счету Промеса 114 голов за столичный клуб, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров красно-белых. От пятого места, на котором располагается Юрий Гаврилов, нидерландца отделяет 1 гол.

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