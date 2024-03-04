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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Какой же шанс упустила команда Игнашевича! «Балтика» повторила неприятный антирекорд РПЛ

Калининградцы и «Сочи» сыграли вничью — и только осложнили своё положение.

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Какой же шанс упустила команда Игнашевича! «Балтика» повторила неприятный антирекорд РПЛ | Источник: ФК «Сочи»

Едва РПЛ вернулась, сразу же прошёл главный матч за выживание. «Балтика» принимала «Сочи» — команды с 15-го и 16-го мест турнирной таблицы.

И балтийцы, и сочинцы зимой заметно обновились. А как ещё, когда идёшь в зоне вылета? У гостей, которых возглавил именитый экс-тренер «Монако» Головина, из новичков с первых минут вышли Алексей Сутормин на правом фланге в атаке (наконец-то не защитник), в центре поля — Сааведра и Юкич, а в нападении — Кордова (не путать с Кордобой из «Краснодара»). Получается, бедолага Чистяков остался в прежней роли запасного даже после переезда из Петербурга. Должно быть, обидно.

Калининградцы в основе выпустили на флангах Фернандеса (Алекса, Роберто по-прежнему защищался) и Рыбчинского, ниже был Ковалёв, в центре сыграл Капленко, Фамейе — впереди, Андраде и Луна — позади. Кадрово это совсем не те команды, которые были хуже всех в РПЛ осенью. Что вполне логично — вылетать они не хотят.

Уже на первой минуте должен были забивать! Сутормин подал на Крамарича, и тот с метра вколачивал головой. Латышонок включил режим Буффона и потащил. Позже он вновь выиграл дуэль у словенца, в прыжке парировав его выстрел со стандарта в обвод стенки под перекладину. Евгений вообще царил. Например, также прыгнул в левый угол и отразил кончиками пальцев попытку метров с 10 от Кордовы.

У хозяев тоже были моменты. Алекса Фернандеса во время углового никто не прикрыл, и тот прострелил в центр на Андраде. Колумбиец стоял спиной к воротам и не попал. Защитник в первом тайме лишился не только ассиста, но и гола: в конце тайма сильно пробил в угол со штрафного и напросился на сейв Заболотного.

Калининградцы чаще били по воротам, сочинцы — держали мяч и атаковали острее. На радость «Оренбургу», «Уралу» и «Ахмату», которые с ними конкурируют за выживание, к голам не приводили обе стратегии.

В середине второй половины игры из новеньких вышел Лисакович у «Сочи». Вскоре после этого ещё один потенциально голевой эпизод случился у Крамарича, но у него совсем не получился удар — соперники его заблокировали.

В конце встречи шикарный момент имел Бурмистров: Латышонок эффектно вытащил удар головой Кордовы с углового, и Никита сыграл на добивании. Вратарь спас и здесь. А перед финальным свистком чуть не забили уже хозяева. Маляров прострелил в центр, а Фамейе должен был замыкать с метра. Всё испортил прервавший передачу Дркушич. Какой же это был шанс!

Футбол сочинцев смотрелся гораздо более цельным. Но что толку, если он не позволил прыгнуть им с последнего места. Команды так и закончили с нулями, хотя им ничья не была нужна. «Балтика» могла сравняться с «Оренбургом», «Сочи» — опередить «Балтику». В итоге остались при своих. Битва за выживание для них только осложняется.

У калининградцев календарь при этом ещё не такой сложный, а вот южанам дальше играть с «Локо», ЦСКА, «Ростовом» и «Спартаком». Если не наберут приличное количество очков, к тому моменту спасение от Первой лиги может быть окончательно слито.

Кстати, Сергею Игнашевичу бы задуматься: его команда не забила в седьмом матче РПЛ подряд. Это повторение антирекорда «Ротора», который волгоградцы оформили в 2021 году.

Георгий Илющенко

Балтика
0:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
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