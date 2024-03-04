Василий Уткин: Матч «Динамо» — «Локомотив» окупил сумбурный тур

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3 марта данный матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась победой динамовцев со счётом 2:1.

«Матч “Динамо” — “Локо” окупил сумбурный тур. И перекроил таблицу. Всю зиму мы смотрели на “Краснодар” и “Зенит” впереди, и за ними в некотором отдалении ещё 147 команд, которые, в сущности, делили третье место.

Сейчас, вполне возможно, проклёвывается тройка. Это не вывод, это предположение, но мы и следим за турниром ежедневно.

Вопрос главный, он, в сущности, в чём?

У «Динамо» уже немало было хороших матчей, упущенных из-под победы в концовке. Сейчас «Динамо» удержало победу.

Но что это — просто неповоротливость «Локо», который недоспас игру? Или «Динамо» стало устойчивее? Или времени не хватило, одним на саморазрушительную рефлексию, а другим на камбэк?