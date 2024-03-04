«Спартак» без Абаскаля вернул надежду

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Давайте честно: большинство думало, что «Спартак» превратится в условный «Факел». Получит в Петербурге три-четыре мяча и убитым вернётся в Москву. Для этого было немало предпосылок. Промеса не выпустили из ОАЭ? Важнейшая спортивная потеря. Все сборы его использовали вместе с Угальде, а теперь неизвестно, сыграет ли он в футбол в ближайшие годы. Проблемы клуба с домашним стадионом? Тоже так себе новость, «Спартак» приучил, что с газоном-то у него всегда всё в порядке. Отъезд Абаскаля в день матча в Москву? Это уже сравнивали с эмоциональным кризисом и отсутствием коннекта. Если главный тренер якобы «бросает команду в такой момент» — о чём это говорит? Только о масштабных внутренних проблемах.

После такого оставалось задаваться вопросом: когда ждать новую революцию в структуре клуба? А потом наступил вечер. И теперь можно переобуваться.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16824047&hd=2&id=456252128&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На «Газпром Арене» мы увидели мотивированный и уверенный в себе «Спартак». Да, частично закрытый и скучный, однако абсолютно самодостаточный. Без Промеса в нападении, но с агрессивным Соболевым и встроенным Угальде. Мы увидели дисциплинированную команду, которая вернула потухающую надежду.

Единство — вот правильное слово, описывающее настроение вчерашнего «Спартака». И всё, как бы странно ни звучало, начиналось с тренерского штаба. Многие ли из вас до этого видели в деле Владимира Слишковича? Ассистента Абаскаля, который на фоне главного обычно более сконцентрирован на скамейке. Его поведение по ходу матча и адекватная реакция после произвели большое впечатление.

Понравилась реплика одного из коллег, который написал у себя: с Абаскалем против «Зенита» могло быть хуже. Нарисуйте в воображении эту картинку: испанец носился бы по тренерской зоне, бесконечно кричал, отправлял в атаку и заводил игроков. Даже когда это неуместно. Слишкович позиционирует себя иначе. Хладнокровный, уверенный в себе, слушающий ассистентов (одномоментно им становился даже Джикия), при этом старающийся не мешать. Даже, заранее прошу прощения за такое сравнение, напоминал в этом плане Черчесова. Прической они тоже похожи.

Потом он пришёл на пресс-конференцию, спокойно ответил на все вопросы, пообщался с Бабичем и Эраковичем у автобуса — и поехал в Москву. Достойное поведение человека, который временно стал главным в «Спартаке».

Может, его уверенность реально передавалась игрокам? Допустимо сколько угодно предполагать, что Абаскаль дал верную установку перед отъездом. Об этом после игры говорили и футболисты «Спартака». Можно фантазировать о его незримом присутствии в раздевалке по видеосвязи. Но оперативные решения наверняка принимал именно Слишкович, которому главный обрисовал общую концепцию. И тренер с этим справился. Хотя при 57 тысячах на трибунах это не так уж и просто.

Есть ощущение, что в «Зените» тоже смутились от такой уверенной игры соперника. Может, информационный фон повлиял на них в обратную сторону? Если «Спартак» скандалы объединили, то Питер — расслабили? Хотя Семак это отрицал. Говорил, что недооценки не было.

«Что касается отношения, движения, самой игры, то ребята, безусловно, старались. Что касается недонастроя, я такого не видел в исполнении нашей команды. Старались, но не хватило чего-то. В большей степени всë-таки качества в завершении и последней передачи. Поэтому не создали, к сожалению, много моментов. Отчасти и “Спартак” хорошо играл сегодня». Сергей Семак главный тренер «Зенита»