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11:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд на Промесом в Дубае может пройти в закрытом режиме, сообщил источник

ДОХА, 4 марта РИА Новости. Суд в Дубае над футболистом «Спартака» Квинси Промесом, который был задержан за местное правонарушение, может пройти в закрытом режиме, без присутствия прессы и публики, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Дубая.

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Источник: РИА "Новости"

«При определении наказания прокуратурой Дубая для таких случаев во время судебного разбирательства разрешается присутствовать только ответчику и истцу, больше никому — ни друзьям, ни прессе, ни кому-либо еще», — пояснил источник.

В пятницу источник РИА Новости сообщил, что Промес, ранее задержанный в ОАЭ за местное правонарушение, покинул полицейский участок в Дубае. До этого «Спартак» вылетел из Дубая в Санкт-Петербург без Промеса, вместе с футболистом остались представители службы безопасности клуба. Прокуратура Нидерландов сообщала, что Промес был задержан на паспортном контроле.

1 марта секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Туша Эссед сообщила РИА Новости, что Промес был задержан в ОАЭ за местное правонарушение, а не в связи с уголовным делом в Нидерландах. Окружной суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Прокуратура Амстердама заявила РИА Новости, что Промес объявлен в международный розыск. Приговор обжалован стороной защиты, дата слушаний в Апелляционном суде Амстердама пока не определена. В отделе прокуратуры Нидерландов по апелляциям агентству рассказали, что дело может быть дорасследовано либо пересмотрено.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 килограммов, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Помимо этого, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности». По данным прокуратуры, Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, Промес был одним из лидеров группировки. Прокуратура предоставила записи телефонных разговоров, в которых футболист говорит о вложении 75 тысяч евро в торговлю наркотиками и организацию доставки запрещенных веществ.

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