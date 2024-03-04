Суд на Промесом в Дубае может пройти в закрытом режиме, сообщил источник

«При определении наказания прокуратурой Дубая для таких случаев во время судебного разбирательства разрешается присутствовать только ответчику и истцу, больше никому — ни друзьям, ни прессе, ни кому-либо еще», — пояснил источник.

В пятницу источник РИА Новости сообщил, что Промес, ранее задержанный в ОАЭ за местное правонарушение, покинул полицейский участок в Дубае. До этого «Спартак» вылетел из Дубая в Санкт-Петербург без Промеса, вместе с футболистом остались представители службы безопасности клуба. Прокуратура Нидерландов сообщала, что Промес был задержан на паспортном контроле.

1 марта секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Туша Эссед сообщила РИА Новости, что Промес был задержан в ОАЭ за местное правонарушение, а не в связи с уголовным делом в Нидерландах. Окружной суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Прокуратура Амстердама заявила РИА Новости, что Промес объявлен в международный розыск. Приговор обжалован стороной защиты, дата слушаний в Апелляционном суде Амстердама пока не определена. В отделе прокуратуры Нидерландов по апелляциям агентству рассказали, что дело может быть дорасследовано либо пересмотрено.