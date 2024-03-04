Личка: чтобы стать чемпионом, «Динамо» нужно выиграть 11 матчей — это возможно

«Для меня не новинка биться за титул. Я в “Бресте” бился за чемпионство, игроком в “Славии” бился. Сейчас мы ещё далеко от этого. Каждая команда ещё потеряет очки. К нам, например, приедет “Ахмат” в следующем туре, они будут биться за каждый матч, постоянно прихватывать.



В РПЛ нет лёгких матчей, любая игра может тебя как поднять, так и опустить. Что нужно, чтобы стать чемпионом? Выиграть 11 матчей. Всё возможно в жизни. В “Бресте” за год из 30 матчей мы проиграли только один», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.