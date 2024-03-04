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13:35 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» отреагировали на слухи, что Джикия и Соболев худшие по пропорции жира и мышц

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи, что защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев являются худшими игроками команды по пропорции жира и мышц.

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Источник: Чемпионат.com

«Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов “Спартака”. Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев и Джикия стали худшими полевыми футболистами «Спартака» в рейтинге физической готовности по итогам зимних сборов. Отмечалось, что у Александра и Георгия худшие показатели соотношения мышечной массы и жировой прослойки.

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