Промеса выпустят из ОАЭ благодаря вмешательству российских властей — Voetbalprimeur | Источник: Чемпионат.com

По сведениям источника, переговоры с Эмиратами по высвобождению футболиста «Спартака» прошли на самом высоком политическом уровне. Российской стороне удалось добиться освобождения для Промеса.

Полиция Дубая 29 февраля задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. По данным журналиста Ивана Карпова, форвард избежит тюремного заключения и ограничится денежным штрафом. Отмечается, что Промес вернется в Россию 5 марта.