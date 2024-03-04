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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Радимов назвал разочарованиями 19-го тура РПЛ Дзюбу, Абаскаля и «Урал»

Российский тренер Владислав Радимов назвал команды и персоналии, которые его разочаровали в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

Локомотив
Спартак
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"Как обычно, выделяем тройки клубов и персоналий, которые проявили себя с отрицательной стороны.

Команды, которые разочаровали:
 — «Урал»: очень слабое качество игры после паузы, и вот уже зона прямого вылета. Тревожно;
 — «Локомотив»: попали под очень хорошее «Динамо», но сама команда ничего не показала, не оказала никакого сопротивления. Если бы не чудо-гол, то проиграли бы и вовсе без интриги;
 — «Сочи» и «Балтика»: команды, которые бьются за выживание, должны именно что биться, а этот матч оказался бессодержательным. Особенно «Балтика», которая обновила состав почти целиком. Отдали Мусаева, который уже забивает за ЦСКА, а ему на замену привезли Фамейе, который не забивает в пустые. Ну так до ФНЛ недалеко.

Персоналии, которые разочаровали:
 — Дюпин: странная и нелепая, ошибка, которая повлияла на ход матча;
 — Абаскаль: про его поведение и всю ситуацию уже сказано многое, но лично мне непонятны действия тренера;
 — Дзюба: игрок, от которого многого ожидают, но на поле выглядит совершенно неготовым к возобновлению сезона", — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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