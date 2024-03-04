Радимов назвал разочарованиями 19-го тура РПЛ Дзюбу, Абаскаля и «Урал»

Команды, которые разочаровали:

— «Урал»: очень слабое качество игры после паузы, и вот уже зона прямого вылета. Тревожно;

— «Локомотив»: попали под очень хорошее «Динамо», но сама команда ничего не показала, не оказала никакого сопротивления. Если бы не чудо-гол, то проиграли бы и вовсе без интриги;

— «Сочи» и «Балтика»: команды, которые бьются за выживание, должны именно что биться, а этот матч оказался бессодержательным. Особенно «Балтика», которая обновила состав почти целиком. Отдали Мусаева, который уже забивает за ЦСКА, а ему на замену привезли Фамейе, который не забивает в пустые. Ну так до ФНЛ недалеко.