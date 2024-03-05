Аршавин объяснил, почему не задал Путину вопрос про отмену Fan ID

«Потому что где это было? На Играх будущего. Там Fan ID нет? Там — нет. А как объяснить, что матч “Ростов” — “Динамо” играют в субботу и там нужен Fan ID, а в среду играют в Кубке на этом же стадионе, и не нужен… Поэтому хотелось вопрос про Fan ID, а не про FIFA? Это же было не к месту» — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».
Напомним, в августе 2022 года Андрей Аршавин публично прокомментировал инициативу в отношении Fan ID. Футболист выразил уверенность, что закон направлен против игры.
«Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода. Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, к президенту не пойдут и не скажут: “Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали, давайте всё вернём”. Обычному люду не достучаться. Поэтому, я думаю, только “Прямая линия” с президентом может решить этот вопрос», — сказал тогда Аршавин в эфире «Матч ТВ».