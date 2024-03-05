Аршавин объяснил, почему не задал Путину вопрос про отмену Fan ID

«Потому что где это было? На Играх будущего. Там Fan ID нет? Там — нет. А как объяснить, что матч “Ростов” — “Динамо” играют в субботу и там нужен Fan ID, а в среду играют в Кубке на этом же стадионе, и не нужен… Поэтому хотелось вопрос про Fan ID, а не про FIFA? Это же было не к месту» — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».