«Зенит» предлагал ЦСКА около 10 млн евро за Чалова
«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался заполучить нападающего ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает RT.
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«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался заполучить нападающего ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает RT.
Согласно информации источника, «Зенит» предлагал ЦСКА около 10 млн евро. Чалов ответил отказом, потому что хочет продолжить карьеру в Европе.
Напомним, что контракт Федора Чалова с ЦСКА действует до 31 декабря 2024 года. Армейцы продолжают переговоры с форвардом о продлении соглашения.
В текущем сезоне 25-летний Чалов принял участие в 27 матчах, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.