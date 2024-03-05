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02:09 (мск), источник: Sport24

«Зенит» предлагал ЦСКА около 10 млн евро за Чалова

«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался заполучить нападающего ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает RT.

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«Зенит» предлагал ЦСКА около 10 млн евро за Чалова | Источник: Sport24

Согласно информации источника, «Зенит» предлагал ЦСКА около 10 млн евро. Чалов ответил отказом, потому что хочет продолжить карьеру в Европе.

Напомним, что контракт Федора Чалова с ЦСКА действует до 31 декабря 2024 года. Армейцы продолжают переговоры с форвардом о продлении соглашения.

В текущем сезоне 25-летний Чалов принял участие в 27 матчах, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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