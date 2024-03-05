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10:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Константин Кучаев впервые объяснил своё решение перейти из ЦСКА в «Пари НН»

Полузащитник Константин Кучаев впервые объяснил своё решение перейти из ЦСКА в «Пари Нижний Новгород».

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Константин Кучаев впервые объяснил своё решение перейти из ЦСКА в «Пари НН» | Источник: Чемпионат.com

О трансфере хавбека нижегородцы объявили 22 февраля.

«Всё решилось достаточно быстро. Просто ни с того, ни с сего под конец третьего сбора ЦСКА агент сказал, что есть такой вариант и что могу поговорить с Сергеем Николаевичем (Юраном. — Прим. “Чемпионата”). Решение принял практически сразу, буквально за два дня оформил все документы.

Да, было неожиданно. Я знал про интерес других клубов, но про “Пари НН” не слышал. Этот вариант возник внезапно. У меня оставалось полгода контракта с ЦСКА, хотелось играть, реализовать свои личные амбиции. Головой я понимал, что летом всё равно куда-то перейду. Уже было такое настроение, что придётся пробовать реализоваться где-то ещё. Как минимум до лета я в “Пари НН”. Благодарен ЦСКА, что они без каких-либо проблем меня отпустили», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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