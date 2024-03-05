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10:23 (мск), источник: Sport24

Черчесов объяснил проблемы «Зенита» в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление «Зенита» в сезоне-2023/24. Питерцы идут вторыми, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Есть теория, а есть практика. Когда ты сам с этим сталкиваешься… Мне легче отвечать на эти вопросы, как-то чувствовать, что может происходить. “Ференцварош” становился чемпионом пять раз подряд. К концу пятого такого сезона… Ну, я-то не пресытился, потому что стал чемпионом только во второй раз, но автоматически ничего в футболе не бывает.

Хорошо, были бразильцы, 5 раз подряд чемпионство, все это на одном уровне держать непросто. Прекрасно понимаю и “Зенит”, и Семака, так бывает. Другое дело, что сейчас надо найти механизмы, которые позволят выйти на определенный уровень. Вот нам в “Ференцвароше” помог 17-летний футболист, забил важные мячи, мы стали чемпионами. Если бы не он — не знаю, что бы мы делали.

Ситуации бывают разные, но стать чемпионом пять раз подряд — это надо уметь. Значит, люди умеют, есть определенные качества, уровень. Другое дело, иногда подходишь к какому-то рубежу — значит, надо какие-то вещи переосмысливать. Убежден, что и “Зенит”, и Семак этим сейчас занимаются, но… Вы когда-нибудь скакали на коне? Когда ты галопом скачешь, надо концентрироваться только на своей работе. Так и здесь — сейчас “Зенит” должен до конца довести чемпионат и быть там, где привык быть. А по ходу действия у них уже будут мысли, как это все менять.

Вот “Бавария” сколько раз была чемпионом Германии? А все валят вину на Кейна, который пришел и якобы принес проклятие “Тоттенхэма”. А я с “Байером” встречался в Лиге Европы и почувствовал силу этой команды. Когда мы попали на леверкузенцев, радовались, но потом начали изучать — очень сильная, быстрая, мобильная команда. Мы же чувствовали ростки — я и с Хаби Алонсо после матчей говорил, и со спортивным директором “Байера”, с которым мы играли вместе в бундеслиге. Я знал, чего они хотят, и в этом году я вижу то, о чем мы тогда говорили. Да, 10 очков — это большой отрыв, но я знал, что “Байер” будет реальным кандидатом в борьбе за чемпионство, по большому счету, так и случилось», — сказал Черчесов в программе «Футбол России».

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