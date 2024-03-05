Деограсия рассказал, что не думает о возможном продлении контракта с «Оренбургом»

«Сейчас я сосредоточен на победе в ближайших матчах, чтобы попытаться сохранить прописку в РПЛ. А в будущем поговорим о возможном продлении соглашения. Правда, в моем контракте прописано, что если команда спасется, то у меня будет еще один год. Но сейчас нужно сосредоточиться на играх и набрать как можно больше очков», — сказал Деограсия «СЭ».