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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Игонин: «Спартак» три-четыре недели готовился к «Зениту», а он — ко второму кругу

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (0:0), который состоялся в минувшую субботу, 2 марта.

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Игонин: «Спартак» три-четыре недели готовился к «Зениту», а он — ко второму кругу | Источник: Чемпионат.com

«Не скажу про всю команду, но действительно Вендел, например, выглядел не так активно, как бы нам хотелось. Часто так бывает, особенно у легионеров, когда они по ходу сезона набирают форму. По-разному футболисты готовятся, так же, как и команды. Мы же говорили, что “Спартак” на протяжении трёх или четырёх последних недель готовился непосредственно к “Зениту”. В то время, как “Зенит” готовился ко второму кругу. В отношении “Зенита” однозначное мнение — он может больше, значительно больше, “Спартак” — не знаю», — сказал Игонин в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Зенит» занимает второе место (37 очков).

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