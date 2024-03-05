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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Юридический эксперт из ОАЭ назвал условия возможной экстрадиции Промеса в Нидерланды

Юридический консультант из ОАЭ доктор Хасан Элхайс рассказал об условиях возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Между ОАЭ и Королевством Нидерланды заключён договор об экстрадиции. В статье 2 настоящего договора перечислены четыре основания для экстрадиции, а в статье 3 перечислены различные обстоятельства, при которых в экстрадиции может быть отказано.

В соответствии со статьёй 6 настоящего договора запрашивающее государство, которым в данном случае является Королевство Нидерланды, должно подать запрос на экстрадицию в ОАЭ в соответствии с требованиями этого положения. Одним из требований является поданная заявка на экстрадицию в течение 60 дней. Запрашиваемое лицо может оставаться под стражей до тех пор, пока не будет получен запрос на экстрадицию, и в соответствии со статьёй 8 договора такой арест может быть прекращён, если запрос не будет получен в течение 60 дней», — сказал Хасан Элхайс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

29 февраля Промес был задержан полицией на пограничном контроле аэропорта Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

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