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00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес подставил «Спартак» и достал примерно всех. Пора отвечать за свои поступки

Константин Алексеев — о новом повороте в криминальном сюжете вокруг спартаковца.

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Промес подставил «Спартак» и достал примерно всех. Пора отвечать за свои поступки | Источник: Спорт-Экспресс

Нет, ну это уже переходит все границы. Мы долго оставались на стороне Квинси Антона Промеса — «нашего Антошки». Ссылались на презумпцию невиновности. Отказывались верить, что этот улыбчивый добряк может кому-то всадить нож в бедро и уж тем более завозить в Европу наркотики тоннами. Говорили, что «с Дона выдачи нет», неся серьезные имиджевые потери. Рисовали «фигвамы» в адрес недружественной страны Нидерланды, не доверяя объективности рассмотрения дела и не видя доказательств своими глазами. Припоминали слова мэра Амстердама Фемке Халсема, предлагавшей легализовать кокаин, что переводило Квинси из разряда уголовника в категорию бизнесмена.

Понятно, что Промес — свой, нам он куда ближе, чем абстрактный нидерландский судья, а сторона футболиста подала апелляцию, дело еще не окончено. Но любому терпению приходит конец.

Квинси не хватило предыдущих художеств, форвард решил ввязаться в третье дело, сбежав с места ДТП в ОАЭ. Как там говорится? Один раз — случайность; второй — совпадение; третий — закономерность? К Промесу подходит идеально. Пока мы пытались его не закопать раньше времени, а «Спартак» проводил важнейший матч сезона в Санкт-Петербурге без своего лидера, к решению вопроса по вызволению футболиста, судя по сообщениям, подключились дипломаты на самом высоком уровне. Чтобы в решающий момент получить известие о переносе дела на неделю. У судьи в Эмиратах то ли потек кран, то ли человека вызвали на родительское собрание, в общем, нашлись какие-то веские причины пропустить назначенное заседание.

Все сбились с ног. И только Промес релаксирует в компании новой пассии, имеющей 5 миллионов подписчиков в запрещенной соцсети. Там мы наблюдаем красивые видео с прекрасным видом на Дубай, Квинси что-то комментирует. У него определенно все в порядке, совесть не мучает, желания провалиться под землю от стыда не замечено. Нападающий уверен, что «Спартак» все сделает для его скорейшего возвращения в Россию.

Вот только, судя по недавнему официальному сообщению пресс-службы красно-белых, терпение заканчивается и у москвичей: «Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре (с “Зенитом”. — Прим. К. А.) по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры».

Теперь Квинси с высокой долей вероятности пропустит и встречу 20-го тура с «Факелом», намеченную на воскресенье, 10 марта. Даже возвращение через неделю будет означать, что суммарно футболист оставался без тренировок с командой уже полмесяца. А если у судьи снова потечет кран?

Маятник общественного сознания заметно качнулся от «понять и простить» до «выгонять немедленно». Тем более, юридические лазейки есть, «СЭ» еще год назад писал: «Контракт Квинси, в отношении которого в Нидерландах идет уголовный процесс, дополнительно защищен со стороны “Спартака”. Красно-белые подстраховались, поскольку, когда форвард возвращался в Москву в феврале 2021-го, разбирательства уже начались (правда, по другому поводу, но сути это не меняет). Так что в случае если суд признает Промеса виновным и договор придется разрывать, нападающий должен будет компенсировать клубу затраты на трансфер из “Аякса” (более 8 миллионов евро)».

Квинси подставил себя. Коллектив. Клуб. Болельщиков. Пора отвечать за свои поступки.

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