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14:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Нападающий Влут покинет «Урал», если проиграет суд о ДТП, в котором погиб ребенок

Президент «Урала» рассказал о будущем скандального нидерландского форварда.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Нападающий Рай Влут покинет «Урал» если проиграет суд о ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок. Ранее суд Нидерландов приговорил футболиста к двум годам и пяти месяцам лишения свободы. Трагедия произошла под Ротердамом 14 ноября 2021 года, когда Влут протаранил стоящий автомобиль.

После скандала форвард был вынужден покинуть «Хераклес» и перебрался в «Астану». В 2022 году футболист подписал контракт с клубом из Екатеринбурга.

— Ситуацию с Промесом комментировать не хочу. Это не футболист «Урала». Хотя в Дубае мы с ними («Спартаком») тренировались на одном поле. Он очень хорошо выглядел, играл. Его же на границе задержали из-за аварии. А так бы его выпустили (из страны), он бы играл. По ситуации с Влутом: да, он получил срок. Идет апелляция сейчас. Ее подали потерпевшие. Пока приговор не вступит в силу, мы не можем назвать его преступником. Но если апелляция будет не в его сторону, тогда в нашей команде его не будет, — заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

Напомним, что спартаковец Квинси Промес был приговорен к семи с половиной годам заключения за контрабанду наркотиков и нападении с ножом на своего двоюродного брата. Сейчас экс-игрок сборной Нидерландов находится в ОАЭ, откуда не смог улететь вместе на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербург.

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