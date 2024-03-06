Нападающий Влут покинет «Урал», если проиграет суд о ДТП, в котором погиб ребенок

— Ситуацию с Промесом комментировать не хочу. Это не футболист «Урала». Хотя в Дубае мы с ними («Спартаком») тренировались на одном поле. Он очень хорошо выглядел, играл. Его же на границе задержали из-за аварии. А так бы его выпустили (из страны), он бы играл. По ситуации с Влутом: да, он получил срок. Идет апелляция сейчас. Ее подали потерпевшие. Пока приговор не вступит в силу, мы не можем назвать его преступником. Но если апелляция будет не в его сторону, тогда в нашей команде его не будет, — заявил президент «Урала» Григорий Иванов.