Бышовец: Промес — разгильдяй, но мне хочется назвать его непечатным словом

«Мне хочется назвать Квинси Промеса одним непечатным словом. Но я предпочту существительное “разгильдяй”.



Я предполагаю, что на него очень сильно повлиял образ жизни. Детство он провёл на улице и был предоставлен самому себе. Там-то он и познакомился с хип-хопом и бандитским образом жизни. Поэтому всё то, что отложилось в детстве, преследует его и по сей день. Решение конфликта с кузеном, участие в делах с наркотиками, походы в ночные клубы. Это стало для него нормой ещё тогда. И добротная футбольная карьера не смогла изменить характер Квинси.



Всегда следует отделять человеческие качества от профессиональных. Человек может быть блестящим спортсменом, но при этом находиться в заложниках у вредных привычек. Или же вести неподобающий образ жизни.



Так было с моим партнёром по сборной Валерием Ворониным. Мы очень переживали за него, когда он чудом остался жив после ДТП в 1968 году. К сожалению, это всё личное. Как и в случае с Промесом. Поэтому для “Спартака” это огромная головная боль, когда один из ведущих игроков ведёт такой образ жизни. Им предстоит принять очень сложное решение по поводу его будущего», — заявил Бышовец RT.