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02:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В ЦСКА заявили, что достигли принципиальной договоренности по новому контракту Чалова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал «СЭ» информацию, что «Зенит» предлагал ЦСКА около 10 миллионов евро за нападающего Федора Чалова.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
В ЦСКА заявили, что достигли принципиальной договоренности по новому контракту Чалова | Источник: Спорт-Экспресс

Ранее об этом сообщило издание RT.

«Комментировать конкретный “инсайд” совершенно бессмысленно. Было много разной информации об интересах и предложениях, и будет еще много, так как Федор — один из сильнейших российских игроков, тут все объективно. Что касается наших переговоров по продлению, то принципиальные договоренности достигнуты, и сейчас это уже вопрос сугубо юридический», — сказал Брейдо «СЭ».

Чалов в этом сезоне провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт нападающего с ЦСКА заканчивается в декабре 2024 года.

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