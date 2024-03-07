В ЦСКА заявили, что достигли принципиальной договоренности по новому контракту Чалова

«Комментировать конкретный “инсайд” совершенно бессмысленно. Было много разной информации об интересах и предложениях, и будет еще много, так как Федор — один из сильнейших российских игроков, тут все объективно. Что касается наших переговоров по продлению, то принципиальные договоренности достигнуты, и сейчас это уже вопрос сугубо юридический», — сказал Брейдо «СЭ».