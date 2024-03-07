Кристиян Бистрович вспомнил, как Вернблум накричал на него на тренировке ЦСКА

«Вернблум всегда кричал на меня, хотя он кричал на всех. Помню, играем двухсторонку, я играл в опорной зоне. И два раза подряд мне дают пас, а я разворачиваюсь с мячом не по внешнему радиусу, как надо, а по внутреннему, из-за чего у меня отнимают мяч. После второго раза ко мне подошёл Вернблум и спокойно объяснил, что надо разворачиваться по внешней стороне. Я ему: “Хорошо, хорошо”. И вот продолжаем играть, мне дают пас, и я снова повторяю ту же ошибку, и всё ― Понтус взорвался. Ох как он кричал: “Ну что я тебе говорил?!” Конечно, когда тебе 19 лет, а на тебя орёт Понтус ― это страшно», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.