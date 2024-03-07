Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Лилль
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Маккаби
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Фрайбург
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
23:00
Юнион
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
Футбол. Еврокубки
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.03
Балтика
Сочи
00
3.03
Динамо
Локомотив
21
3.03
Пари Нижний Новгород
Факел
11
2.03
Зенит
Спартак
00
2.03
Ахмат
Урал
10
2.03
Краснодар
Рубин
11
2.03
ЦСКА
Оренбург
11
1.03
Ростов
Крылья Советов
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Кристиян Бистрович вспомнил, как Вернблум накричал на него на тренировке ЦСКА

Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович вспомнил, как во время выступлений за ЦСКА на него накричал Понтус Вернблум.

ЦСКА
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Кристиян Бистрович вспомнил, как Вернблум накричал на него на тренировке ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

«Вернблум всегда кричал на меня, хотя он кричал на всех. Помню, играем двухсторонку, я играл в опорной зоне. И два раза подряд мне дают пас, а я разворачиваюсь с мячом не по внешнему радиусу, как надо, а по внутреннему, из-за чего у меня отнимают мяч. После второго раза ко мне подошёл Вернблум и спокойно объяснил, что надо разворачиваться по внешней стороне. Я ему: “Хорошо, хорошо”. И вот продолжаем играть, мне дают пас, и я снова повторяю ту же ошибку, и всё ― Понтус взорвался. Ох как он кричал: “Ну что я тебе говорил?!” Конечно, когда тебе 19 лет, а на тебя орёт Понтус ― это страшно», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь