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10:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что Промес должен выступить с заявлением после задержания

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко считает, что нападающий красно-белых Квинси Промес должен выступить с заявлением после задержания в ОАЭ.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Конечно, то, что с ним произошло, это неприятно. Думаю, что Промес должен выступить с каким-то заявлением. Прежде всего он, наверное, поблагодарит руководство клуба. После этой ситуации, конечно, осадок есть. Но когда он выступит с заявлением и объяснит свое позицию, то ситуация сгладится», — цитирует Деменко Betonmobile.ru.

Ранее 32-летний голландец пропустил матч против «Зенита» (0:0) в 19-м туре РПЛ. 29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Сообщалось, что футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

4 марта появилась информация, что Промес избежит экстрадиции в Нидерланды, заплатит штраф и вылетит в Россию сегодня, 5 марта. Ожидалось, что он сможет принять участие в матче против «Факела» в 20-м туре РПЛ, который состоится 10 марта, но позже стало известно, что суд футболиста в ОАЭ отложили на неделю.

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