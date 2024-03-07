Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что Промес должен выступить с заявлением после задержания

«Конечно, то, что с ним произошло, это неприятно. Думаю, что Промес должен выступить с каким-то заявлением. Прежде всего он, наверное, поблагодарит руководство клуба. После этой ситуации, конечно, осадок есть. Но когда он выступит с заявлением и объяснит свое позицию, то ситуация сгладится», — цитирует Деменко Betonmobile.ru.

Ранее 32-летний голландец пропустил матч против «Зенита» (0:0) в 19-м туре РПЛ. 29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Сообщалось, что футболиста задержали из-за оставления места ДТП.