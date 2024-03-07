Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что Промес должен выступить с заявлением после задержания
Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко считает, что нападающий красно-белых Квинси Промес должен выступить с заявлением после задержания в ОАЭ.
Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко считает, что нападающий красно-белых Квинси Промес должен выступить с заявлением после задержания в ОАЭ.
«Конечно, то, что с ним произошло, это неприятно. Думаю, что Промес должен выступить с каким-то заявлением. Прежде всего он, наверное, поблагодарит руководство клуба. После этой ситуации, конечно, осадок есть. Но когда он выступит с заявлением и объяснит свое позицию, то ситуация сгладится», — цитирует Деменко Betonmobile.ru.
Ранее 32-летний голландец пропустил матч против «Зенита» (0:0) в 19-м туре РПЛ. 29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Сообщалось, что футболиста задержали из-за оставления места ДТП.
4 марта появилась информация, что Промес избежит экстрадиции в Нидерланды, заплатит штраф и вылетит в Россию сегодня, 5 марта. Ожидалось, что он сможет принять участие в матче против «Факела» в 20-м туре РПЛ, который состоится 10 марта, но позже стало известно, что суд футболиста в ОАЭ отложили на неделю.