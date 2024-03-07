Билялетдинов: Нельзя забывать о помощниках Абаскаля, коммуникация в «Спартаке» налажена

«Нельзя говорить, что “Спартак” без Абаскаля справляется. Тренер всё равно готовит команду к игре со своим штабом и персоналом. Очень некорректно забывать о тех, кто работает рядом с Абаскалем. Значит, в этом плане коммуникация налажена.



Готовность команды — это общая работа, в том числе и тренера. Да, Абаскаль остался в Москве на матч с “Зенитом”, но тут много зависит от ассистентов. Может быть, ему было бы некомфортно на трибуне стадиона», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.