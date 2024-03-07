Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Лилль
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Маккаби
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Фрайбург
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
23:00
Юнион
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
Футбол. Еврокубки
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.03
Балтика
Сочи
00
3.03
Динамо
Локомотив
21
3.03
Пари Нижний Новгород
Факел
11
2.03
Зенит
Спартак
00
2.03
Ахмат
Урал
10
2.03
Краснодар
Рубин
11
2.03
ЦСКА
Оренбург
11
1.03
Ростов
Крылья Советов
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Горшков о чемпионстве «Зенита» в 2007 году: Прервали гегемонию московских клубов

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» объяснил, почему считает чемпионство петербургской команды в 2007 году самым ценным.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

— Золотой матч в Раменском против «Сатурна»: многие болельщики называют то чемпионство самым запоминающимся в истории «Зенита». Согласны?

— Долго шли к золоту, город и фанаты мечтали об этом. Тем более прервали гегемонию московских клубов. Как мне кажется, то чемпионство было самым радостным и ценным. Остальные победы нельзя недооценивать, но в следующие годы у «Зенита» появилось больше возможностей и качественных игроков, — отметил Горшков.

В 2007 году «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом России, опередив «Спартак» на два очка в турнирной таблице. Победный гол в матче последнего тура против «Сатурна» (1:0) забил чешский полузащитник Радек Ширл.

 Премьера 3 сезона многосерийного триллера «Уборщица» состоится 5 марта
Рецензия на «Бедных-несчастных»: каким получился фильм — фаворит предстоящего «Оскара»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь