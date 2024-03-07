Горшков о чемпионстве «Зенита» в 2007 году: Прервали гегемонию московских клубов

— Долго шли к золоту, город и фанаты мечтали об этом. Тем более прервали гегемонию московских клубов. Как мне кажется, то чемпионство было самым радостным и ценным. Остальные победы нельзя недооценивать, но в следующие годы у «Зенита» появилось больше возможностей и качественных игроков, — отметил Горшков.