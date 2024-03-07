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13:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецов: ЦСКА в Самаре нужно показывать, на что способна команда, потеря очков не нужна

Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов».

ЦСКА
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Кузнецов: ЦСКА в Самаре нужно показывать на что способна команда, потеря очков не нужна | Источник: Чемпионат.com

«“Крылья Советов” и ЦСКА будут заряжены на предстоящий матч. Не уверен, что кто-то будет играть спустя рукава. Все хотят набрать очки, поэтому будут играть собранно и ответственно. ЦСКА в Самаре на выезде нужно показывать, на что способна команда. Потеря очков не нужна», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА располагается на седьмом месте в таблице, имея на своём счету 29 набранных очков. «Крылья Советов» занимают восьмое место. Матч между самарской и московской командами состоится 8 марта и начнётся в 14:00 мск.

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