Кузнецов: ЦСКА в Самаре нужно показывать, на что способна команда, потеря очков не нужна

«“Крылья Советов” и ЦСКА будут заряжены на предстоящий матч. Не уверен, что кто-то будет играть спустя рукава. Все хотят набрать очки, поэтому будут играть собранно и ответственно. ЦСКА в Самаре на выезде нужно показывать, на что способна команда. Потеря очков не нужна», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.