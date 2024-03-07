Бояринцев: Для «Спартака» сыграть в «Лужниках» — не проблема, болельщикам стадион знаком

«Может, с точки зрения того, что стадион не готов, ситуация не очень хорошая. Где-то не уследили. Но на сборах же играли на разных полях. Сейчас же сыграть в “Лужниках” — не проблема. Мы долгие годы там играли, болельщикам стадион знаком. Проблем не вижу, на игру это не повлияет. Думаю, поле там не будет хуже, чем у других команд в первом туре после паузы», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.