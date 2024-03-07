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13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Таранов: У «Крыльев Советов» есть хороший шанс, но и ЦСКА очки терять не хочет

Бывший центральный защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между самарцами и ЦСКА.

Крылья Советов
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Таранов: у «Крыльев Советов» есть хороший шанс, но и ЦСКА очки терять не хочет | Источник: Чемпионат.com

«Шансы в этом матче равны. ЦСКА с “Оренбургом” упустил победу, “Крылья” в Ростове сыграли неудачно и захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. У “Крыльев” есть хороший шанс, но и ЦСКА очки терять не хочет. Им нужны победы», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, имея на своём счету 29 набранных очков. ЦСКА занимает седьмое место. Матч между самарской и московской командами состоится 8 марта и начнётся в 14:00 мск.

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