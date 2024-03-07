Таранов: у «Крыльев Советов» есть хороший шанс, но и ЦСКА очки терять не хочет | Источник:

«Шансы в этом матче равны. ЦСКА с “Оренбургом” упустил победу, “Крылья” в Ростове сыграли неудачно и захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. У “Крыльев” есть хороший шанс, но и ЦСКА очки терять не хочет. Им нужны победы», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.