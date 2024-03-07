Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Лилль
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Маккаби
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Фрайбург
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
23:00
Юнион
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Фиорентина
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.03
Балтика
Сочи
00
3.03
Динамо
Локомотив
21
3.03
Пари Нижний Новгород
Факел
11
2.03
Зенит
Спартак
00
2.03
Ахмат
Урал
10
2.03
Краснодар
Рубин
11
2.03
ЦСКА
Оренбург
11
1.03
Ростов
Крылья Советов
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Билялетдинов: «Динамо» ещё не включилось в гонку за чемпионство

Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона», «Спартака» и «Рубина» Динияр Билялетдинов высказался об игре и результатах московского «Динамо» в этом сезоне.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Билялетдинов: «Динамо» ещё не включилось в гонку за чемпионство | Источник: Чемпионат.com

«У “Краснодара” есть определённая радость, что остался такой отрыв. Там ещё “Динамо” подтягивается, поэтому всё только начинается. Пока “Динамо” ещё не включилось в гонку за чемпионство, потому что нужен соответствующий опыт. Нужно смотреть, какая будет атмосфера в плане психологии», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. По состоянию на сегодняшний день команда Марцела Лички отстаёт на четыре очка от лидирующего «Краснодара». В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые встретятся с «Ахматом». Игра пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь