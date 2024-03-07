Билялетдинов: «Динамо» ещё не включилось в гонку за чемпионство

«У “Краснодара” есть определённая радость, что остался такой отрыв. Там ещё “Динамо” подтягивается, поэтому всё только начинается. Пока “Динамо” ещё не включилось в гонку за чемпионство, потому что нужен соответствующий опыт. Нужно смотреть, какая будет атмосфера в плане психологии», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.