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16:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Краснодара» Нахушев: У команды нет чемпионского духа

Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о перспективах своей бывшей команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

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Экс-игрок «Краснодара» Нахушев: у команды нет чемпионского духа | Источник: Чемпионат.com

«У “Краснодара” нет чемпионского духа. Например, как было у “Спартака” в своё время, у “ЦСКА” и того же “Зенита”. Сначала им нужно на эту ступеньку подняться, а потом с позиции силы играть. Пока они у нас чемпионами не становились. Но у каждого есть свои слабые и сильные стороны.

Исполнители есть и у “Ростова”, и у “Краснодара”. Но у последних их больше. “Ростов” показал с “Крыльями”, что его рано списывать со счетов. Они тяжело начинали, но сейчас заняли восьмое место в таблице РПЛ», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

На данный момент в чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 39 очков после 19 туров. Следом за ним идёт «Зенит», имеющий в активе 37 очков. «Динамо» располагается на третьем месте, набрав 35 очков. В последние пять сезонов РПЛ чемпионом становился «Зенит».

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