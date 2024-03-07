Экс-игрок «Краснодара» Нахушев: У команды нет чемпионского духа

«У “Краснодара” нет чемпионского духа. Например, как было у “Спартака” в своё время, у “ЦСКА” и того же “Зенита”. Сначала им нужно на эту ступеньку подняться, а потом с позиции силы играть. Пока они у нас чемпионами не становились. Но у каждого есть свои слабые и сильные стороны.



Исполнители есть и у “Ростова”, и у “Краснодара”. Но у последних их больше. “Ростов” показал с “Крыльями”, что его рано списывать со счетов. Они тяжело начинали, но сейчас заняли восьмое место в таблице РПЛ», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.