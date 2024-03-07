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16:11 (мск), источник: Sport24

Семак: «Гончаренко прекрасно знает “Зенит”, а мы — “Урал”. Никаких сюрпризов нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездного матча 20-го тура чемпионата России против «Урала». Игра пройдет 9 марта в Екатеринбурге.

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Семак: «Гончаренко прекрасно знает “Зенит”, а мы — “Урал”. Никаких сюрпризов нет» | Источник: Sport24

В предыдущем туре «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

«Я не думаю, что “Урал” серьезным образом обновился — речь идет об усилении позиций игроками, которых получилось взять — так же, как и в нашем случае. Поэтому никаких сюрпризов ни с нашей стороны, ни со стороны “Урала” нет.

Гончаренко прекрасно знает нашу команду, мы тоже прекрасно знаем, как строит свою игру “Урал”. Посмотрим, товарищеские игры это одно, а официальные матчи — совсем другое. Нам всем нужно набирать очки, чтобы решать свои задачи.

Что касается качества игры [со “Спартаком”], то для первого матча оно было неплохим. Нам не хватило остроты в атаке. Эти моменты мы, естественно, будем анализировать, будем работать. Что касается эмоциональной реакции, то мы, конечно, хотим побеждать в каждом матче. Для нас ничья — негативный результат, нам нужно догонять “Краснодар”. Но ничего не поделаешь — остается только готовиться к следующим матчам», — приводятся слова Семака на сайте клуба.

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