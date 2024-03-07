Игрок «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе. К нему есть интерес во Франции | Источник: Чемпионат.com

К игроку есть интерес от французских клубов, также сторона Мостового прорабатывает варианты с Италией и Португалией.

В нынешнем сезоне Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, — € 3,5 млн.