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20:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Зырянов поделился эмоциями от возвращения в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов поделился эмоциями от своего возвращения в клуб.

Зенит
Зырянов поделился эмоциями от возвращения в «Зенит» | Источник: Чемпионат.com

Напомним, ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о назначении специалиста, ранее занимавшего пост главного тренера «Черноморца», на должность советника председателя правления клуба.

«Очень трогательный момент случился в моей жизни. Я вернулся обратно в клуб, где выиграл как футболист очень много, где становился тренером. И с особыми чувствами я возвращаюсь в Петербург и “Зенит”. Хочу приложить все усилия, конечно, как бы банально это ни звучало, чтобы улучшить качество работы в клубе. Мы обговорили функционал, который у меня будет. В принципе, мне всё понятно, будет интересно. Думаю, совместная работа должна принести пользу как мне, как специалисту и, надеюсь, футбольному клубу “Зенит”, — приводит слова Зырянова пресс-служба клуба.

Зырянов выступал за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год. В составе «Зенита» полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».

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