Зырянов поделился эмоциями от возвращения в «Зенит»

«Очень трогательный момент случился в моей жизни. Я вернулся обратно в клуб, где выиграл как футболист очень много, где становился тренером. И с особыми чувствами я возвращаюсь в Петербург и “Зенит”. Хочу приложить все усилия, конечно, как бы банально это ни звучало, чтобы улучшить качество работы в клубе. Мы обговорили функционал, который у меня будет. В принципе, мне всё понятно, будет интересно. Думаю, совместная работа должна принести пользу как мне, как специалисту и, надеюсь, футбольному клубу “Зенит”, — приводит слова Зырянова пресс-служба клуба.