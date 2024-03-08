Подключенному к ИВЛ экс-игроку «Краснодара» Ольссону поставили диагноз
Экс-игроку «Краснодара» Кристофферу Ольссону диагностировали тромбоз вен головного мозга.
Экс-игроку «Краснодара» Кристофферу Ольссону диагностировали тромбоз вен головного мозга.
28-летний футболист был экстренно доставлен в больницу после того, как потерял сознание у себя дома 20 февраля. После того, как врачи обнаружили у Ольссона «острое заболевание головного мозга», его клуб «Мидтьюлланд» сообщил дополнительную информацию.
«Основываясь на обширных обследованиях и тестах, проведенных в последние недели, врачи теперь могут определить, что у Кристоффера есть несколько небольших тромбов с обеих сторон мозга в результате чрезвычайно редкого воспалительного состояния в сосудах головного мозга.
Состояние Кристоффера Ольссона сейчас оценивается как стабильное, и врачи продолжают видеть незначительный прогресс. В то же время они обнаруживают, что у Кристоффера повышается степень сознания».
В заявлении также говорится о том, что врачи попытаются отключить Ольссона от аппарата искусственной вентиляции легких, но сколько времени займет лечение футболиста, остается неясным.