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08:56 (мск), источник: Sport24

Подключенному к ИВЛ экс-игроку «Краснодара» Ольссону поставили диагноз

Экс-игроку «Краснодара» Кристофферу Ольссону диагностировали тромбоз вен головного мозга.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

28-летний футболист был экстренно доставлен в больницу после того, как потерял сознание у себя дома 20 февраля. После того, как врачи обнаружили у Ольссона «острое заболевание головного мозга», его клуб «Мидтьюлланд» сообщил дополнительную информацию.

«Основываясь на обширных обследованиях и тестах, проведенных в последние недели, врачи теперь могут определить, что у Кристоффера есть несколько небольших тромбов с обеих сторон мозга в результате чрезвычайно редкого воспалительного состояния в сосудах головного мозга.

Состояние Кристоффера Ольссона сейчас оценивается как стабильное, и врачи продолжают видеть незначительный прогресс. В то же время они обнаруживают, что у Кристоффера повышается степень сознания».

В заявлении также говорится о том, что врачи попытаются отключить Ольссона от аппарата искусственной вентиляции легких, но сколько времени займет лечение футболиста, остается неясным.

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