Подключенному к ИВЛ экс-игроку «Краснодара» Ольссону поставили диагноз

28-летний футболист был экстренно доставлен в больницу после того, как потерял сознание у себя дома 20 февраля. После того, как врачи обнаружили у Ольссона «острое заболевание головного мозга», его клуб «Мидтьюлланд» сообщил дополнительную информацию.

«Основываясь на обширных обследованиях и тестах, проведенных в последние недели, врачи теперь могут определить, что у Кристоффера есть несколько небольших тромбов с обеих сторон мозга в результате чрезвычайно редкого воспалительного состояния в сосудах головного мозга.



Состояние Кристоффера Ольссона сейчас оценивается как стабильное, и врачи продолжают видеть незначительный прогресс. В то же время они обнаруживают, что у Кристоффера повышается степень сознания».