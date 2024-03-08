Смертин пробежит 250 километров через пустыню Сахара

— Хочу сделать себе подарок на 50 лет. Буквально за пару недель до моего дня рождения пробегу 250 км («Марафон в песках» — ультрамарафон, который проходит в пустыне Сахара с 1986 года, — Прим. «СЭ»). Мне мама звонила и спрашивала: «Ты же пошутил?» Говорю: «Да, я пошутил». Сказал как отрезал. Она просто не может во внимание взять тот факт, что можно пробежать 250 километров по пустыне с рюкзаком за шесть дней. Там же песок, 50 градусов. Это единственный забег, где организаторы не только не способствуют, а наоборот: ограничивают в воде, чтобы можно было познать все прелести пустыни. И ты такой дурак платишь деньги и едешь туда. Я уверен в своих силах. Просто к этому надо подойти очень серьезно.

— Вы сказали, что придется постричься…

— Будет жарко, мыться негде, волосы длинные. Они будут требовать уход. Шесть дней с длинными волосами… Проще постричься коротко, чтобы не испытывать дискомфорта. Слышали о Луисе Энрике? Он же пробежал Сахару. Для меня он является примером не только в футбольном плане, но еще и с точки зрения реализации своих желаний.

— Но сколько я вас помню, вы всегда были с такими волосами, как вы без них?

— Ради этого стоит!

— Почему вы решились на этот подвиг?

— Это дофаминовая зависимость (Смеется.). Многие не могут понять, зачем, говорят: «У тебя была такая карьера, отдыхай». Но я нуждаюсь в норадреналине. Как следствие, когда ты ставишь цель и ее достигаешь, ты его получаешь.