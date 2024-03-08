Непомнящий: «Крылья Советов» — ЦСКА — матч обиженных, но армейцы должны подниматься вверх

«Всегда есть опасения за результат. ЦСКА взяли и пропустили мяч от “Оренбурга”, который залетает раз в сто лет. “Крылья Советов” тоже потеряли очки в прошлом матче. Поэтому будет игра обиженных. Мне кажется, ЦСКА всё-таки должен выглядеть предпочтительнее в этом матче, но не больше.



“Крылья” были выше в турнирной таблице, но сейчас немного застопорились в продвижении. А армейцы должны понемногу подниматься. Тем более сейчас у ЦСКА нет видимых проблем с составом, поэтому должны взять своё, хоть будет и непросто. Мне нравятся “Крылья Советов” своей игрой, но сейчас результат важнее», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.