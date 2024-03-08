Новичок «Оренбурга» Горбани: В матче с «Зенитом» удалось забить, Семак отметил мою игру

«В товарищеском матче с “Зенитом” мне удалось забить гол. Семак отметил мою игру, и обо мне узнали. Скауты и руководство “Оренбурга” были на матче и тоже видели меня. Они договорились с “Сепаханом”, поэтому я здесь. Хотел бы сказать спасибо руководителям “Сепахана” и тренеру, которые дали мне шанс играть за команду в последнем сезоне», — сказал Горбани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.