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11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Новичок «Оренбурга» Горбани: В матче с «Зенитом» удалось забить, Семак отметил мою игру

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани рассказал, как оказался в России.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Новичок «Оренбурга» Горбани: в матче с «Зенитом» удалось забить, Семак отметил мою игру | Источник: Чемпионат.com

«В товарищеском матче с “Зенитом” мне удалось забить гол. Семак отметил мою игру, и обо мне узнали. Скауты и руководство “Оренбурга” были на матче и тоже видели меня. Они договорились с “Сепаханом”, поэтому я здесь. Хотел бы сказать спасибо руководителям “Сепахана” и тренеру, которые дали мне шанс играть за команду в последнем сезоне», — сказал Горбани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в феврале. В нынешнем сезоне Мохаммад принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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