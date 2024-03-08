Мексиканский полузащитник «Динамо» заявил, что счастлив в Москве
Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал «СЭ», что он счастлив жить в Москве.
Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал «СЭ», что он счастлив жить в Москве.
— Очень хорошо чувствую себя в Москве, я счастлив, — сказал футболист «СЭ». — Сейчас становится теплее, и мы чувствуем себя лучше. Отмечу, что поле находится в хорошем состоянии, несмотря на зиму.
— В твоих соцсетях я видел, что ты играешь с Call of Duty.
— Да, я играю с Бальбуэна и Бителло.
— Они сильные?
— Да. Фаби играет очень хорошо. А я плохо (смеется). Но в футбол мы играем лучше.
— Кто твой лучший друг в «Динамо»?
— Я очень хорошо общаюсь с большинством латиноамериканцев. Не знаю, я мог бы назвать Бителло или Фаби, с которыми я ближе всего общаюсь.
— Ты изучаешь русский язык?
— Нет, это очень сложный язык. Стараюсь учить то, что может пригодиться на поле. А так пытаюсь пока изучать английский язык.
После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков.
В текущем сезоне 28-летний Чавес сыграл 17 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт мексиканца с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллинов евро.