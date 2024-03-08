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12:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мексиканский полузащитник «Динамо» заявил, что счастлив в Москве

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал «СЭ», что он счастлив жить в Москве.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

— Очень хорошо чувствую себя в Москве, я счастлив, — сказал футболист «СЭ». — Сейчас становится теплее, и мы чувствуем себя лучше. Отмечу, что поле находится в хорошем состоянии, несмотря на зиму.

— В твоих соцсетях я видел, что ты играешь с Call of Duty.

— Да, я играю с Бальбуэна и Бителло.

— Они сильные?

— Да. Фаби играет очень хорошо. А я плохо (смеется). Но в футбол мы играем лучше.

— Кто твой лучший друг в «Динамо»?

— Я очень хорошо общаюсь с большинством латиноамериканцев. Не знаю, я мог бы назвать Бителло или Фаби, с которыми я ближе всего общаюсь.

— Ты изучаешь русский язык?

— Нет, это очень сложный язык. Стараюсь учить то, что может пригодиться на поле. А так пытаюсь пока изучать английский язык.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков.

В текущем сезоне 28-летний Чавес сыграл 17 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт мексиканца с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллинов евро.

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