Мексиканский полузащитник «Динамо» заявил, что счастлив в Москве

— Очень хорошо чувствую себя в Москве, я счастлив, — сказал футболист «СЭ». — Сейчас становится теплее, и мы чувствуем себя лучше. Отмечу, что поле находится в хорошем состоянии, несмотря на зиму.

— В твоих соцсетях я видел, что ты играешь с Call of Duty.

— Да, я играю с Бальбуэна и Бителло.

— Они сильные?

— Да. Фаби играет очень хорошо. А я плохо (смеется). Но в футбол мы играем лучше.

— Кто твой лучший друг в «Динамо»?

— Я очень хорошо общаюсь с большинством латиноамериканцев. Не знаю, я мог бы назвать Бителло или Фаби, с которыми я ближе всего общаюсь.

— Ты изучаешь русский язык?

— Нет, это очень сложный язык. Стараюсь учить то, что может пригодиться на поле. А так пытаюсь пока изучать английский язык.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков.