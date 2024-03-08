Шешуков: Какой-то цельной игры после чемпионства 2017 года «Спартак» не показывал
Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков поделился впечатлениями от игры московской команды под руководством Гильермо Абаскаля.
Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков поделился впечатлениями от игры московской команды под руководством Гильермо Абаскаля.
«Отставание от первого места — восемь очков. Но были случаи, когда “Спартак” отыгрывал и большее. Все зависит от того, как команда подготовилась в межсезонье и как начнет вторую часть чемпионата. Если после ничьей в Питере выиграют два-три матча подряд, это психологически раскрепостит и придаст уверенности. Что-то большее сказать сложно: для этого надо находиться внутри, понимать, что к чему и в какой форме находятся ребята.
Изменился ли “Спартак” с приходом Гильермо Абаскаля? Тяжело сказать. Есть отрезки, когда красно-белые очень ярко играют, а бывают откровенно невзрачные. Да, может быть, удается добиться результата за счет класса и опыта, но какой-то цельной игры после чемпионства 2017 года “Спартак” не показывал. Тогда москвичи выиграли чемпионат, а при просмотре матчей чувствовалось: ребята были как одно целое. Столько встреч вытаскивали на последних минутах. И футбол показывали очень привлекательный. Именно к этому, мне кажется, надо стремиться — к стабильности», — приводит слова Шешукова RT.