Шешуков: Какой-то цельной игры после чемпионства 2017 года «Спартак» не показывал

«Отставание от первого места — восемь очков. Но были случаи, когда “Спартак” отыгрывал и большее. Все зависит от того, как команда подготовилась в межсезонье и как начнет вторую часть чемпионата. Если после ничьей в Питере выиграют два-три матча подряд, это психологически раскрепостит и придаст уверенности. Что-то большее сказать сложно: для этого надо находиться внутри, понимать, что к чему и в какой форме находятся ребята.



Изменился ли “Спартак” с приходом Гильермо Абаскаля? Тяжело сказать. Есть отрезки, когда красно-белые очень ярко играют, а бывают откровенно невзрачные. Да, может быть, удается добиться результата за счет класса и опыта, но какой-то цельной игры после чемпионства 2017 года “Спартак” не показывал. Тогда москвичи выиграли чемпионат, а при просмотре матчей чувствовалось: ребята были как одно целое. Столько встреч вытаскивали на последних минутах. И футбол показывали очень привлекательный. Именно к этому, мне кажется, надо стремиться — к стабильности», — приводит слова Шешукова RT.